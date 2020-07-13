Автоэксперт посоветовала, как уберечь авто от летнего зноя
Автоэксперт Елена Никитенко напомнила, какой вред автомобилю наносит летний зной и посоветовала, как защитить машину от жары.
От прямых солнечных лучей страдает не поверхность машины, но и ее внутренности.
Кузов – краска выгорает и лопается. Спасет авточехол.
Стекла – могут полопаться от перепада температур (жара и кондиционер)
Спасут солнцезащитные экраны. Не стоит включать кондиционер на полную мощность, куда безопаснее поставить режим LOW или вовсе открыть окна, чтобы горячий воздух вышел из салона.
Салон – перегреваются все пластиковые элементы. Спасет только защитный экран для стекол.
Двигатель – повышается риск перегрева, особенно если решетка радиатора забита листьями и тд.
Нужно внимательно следить за уровнем антифриза, состоянием термостата, за вентилятором и датчиком его включения.
Тормозная система риски перегрева, особенно если тормозная жидкость не очень свежая.
Электроника – возможны сбои от высоких температур. Спасет периодическая замена износившихся частей системы.
В завершении эксперт посоветовала своевременно следить за машиной и стараться не проверять ее на прочность в сильную жару, сообщает Пятый канал.
ИСТОЧНИК KP.RU