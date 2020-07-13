Путин: У России есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан

13 Июль 2020 2020-07-13T11:07:28+03:00

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Президент Владимир Путин на совещании по нацпроектам высказался на тему жилищного вопроса. Напомним, в строительной отрасли произошли серьезные изменения, компании получили ряд льгот, такие меры приняты для их поддержки в период кризиса пандемии коронавируса. На совещании в апреле 2020 года президент поручил регионам скорректировать планы по завершению долгостроев, чтобы люди, наконец, получили свои квартиры - профильный фонд по защите прав дольщиков получил дополнительно 30 миллиардов рублей. Для граждан снижена ставка по ипотеке при покупке нового жилья.

- У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные , может быть впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс! - сказал Владимир Путин.

Льготная ипотечная ставка под 6,5 процентов годовых действует на покупку жилья комфорт- класса стоимостью до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей - в Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790153" frameborder="0"></iframe> Путин: У нас есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU