ВЦИОМ: Две трети россиян поддерживают идею повышения НДФЛ для богатых

13 Июль 2020 2020-07-13T11:30:14+03:00

Каждый пятый участник опроса заявил о своем безразличии к решению о повышении ставки НДФЛ Фото: "КП" Архив

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63% россиян заявили, что поддерживают предложенную президентом России Владимиром Путиным идею повысить подоходный налог для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год. Среди тех, кто хорошо осведомлён об инициативе повышения налога, доля согласных с ней составляет 79%.

Информированными об идее повышения налога на доход физических лиц с 13% до 15% оказались 73% опрошенных, из них 32% заявили, что хорошо осведомлены о сути предложения, а 27% опрошенных впервые услышали об этом, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом респонденты ответили, что поддерживают идею повышения НДФЛ, потому что "богатые должны платить больше" (30%) или "средства пойдут на помощь детям, социальные нужды, благотворительность" (19%). Третьим по популярности ответом стал "справедливое решение" (14%), а на четвёртом месте с 11% так ответивших - "большая разница между богатыми и бедными".

ИСТОЧНИК KP.RU