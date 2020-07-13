ВЦИОМ: Две трети россиян поддерживают идею повышения НДФЛ для богатых
63% россиян заявили, что поддерживают предложенную президентом России Владимиром Путиным идею повысить подоходный налог для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год. Среди тех, кто хорошо осведомлён об инициативе повышения налога, доля согласных с ней составляет 79%.
Информированными об идее повышения налога на доход физических лиц с 13% до 15% оказались 73% опрошенных, из них 32% заявили, что хорошо осведомлены о сути предложения, а 27% опрошенных впервые услышали об этом, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом респонденты ответили, что поддерживают идею повышения НДФЛ, потому что "богатые должны платить больше" (30%) или "средства пойдут на помощь детям, социальные нужды, благотворительность" (19%). Третьим по популярности ответом стал "справедливое решение" (14%), а на четвёртом месте с 11% так ответивших - "большая разница между богатыми и бедными".
ИСТОЧНИК KP.RU