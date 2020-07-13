Олег Матыцин: Нужно формировать культуру спортивного образа жизни

13 Июль 2020 2020-07-13T11:41:21+03:00

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Россиян ждет новая государственная политика в сфере физической культуры и спорта после пандемии коронавируса. Об этом рассказал министр спорта Олег Матыцин. Он добавил, что в стране следует уделить больше внимания доступности спортивных объектов.

«Наш приоритет, и особенно сегодня, - здоровье людей. А для этого, прежде всего, нужно обеспечить комфортные и доступные условия занятий спортом и физической культурой для всех - максимально близко от дома. Больше внимания клубной системе, развитию корпоративного спорта, роли тренера - специалиста с высшим образованием, чей статус будет повышен. Конечно, нужно формировать культуру здорового и спортивного образа жизни», - цитирует министра «Российская газета».

Олег Матыцин подчеркнул, что в кризисные моменты уделять внимание спорту особенно важно, ведь именно физическая культура формирует здоровье целой нации. И именно от этого зависят такие показатели как экономический рост, социальная стабильность и воспитание детей, отметил министр.

Напомним, в июне после выхода россиян из режима самоизоляции многие бросились скупать инвентарь для занятия спортом. Наибольшей популярностью пользовались велосипеды, ролики и другие товары для активного отдыха, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU