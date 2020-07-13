Путин раскрутил ручку, которую бросил на стол на совещании по пожарам
Президент России Владимир Путин раскрутил на столе ручку во время обсуждения предстоящих задач на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
В конце мая сайт KP.ru сообщал, что на онлайн-совещании по борьбе со стихийными бедствиями, паводками и пожарами в России Путин не смог сдержать эмоций и швырнул ручку на стол. Президент отметил, что из-за стихийных бедствий и разрушительных пожаров жизнь и здоровье многих россиян подвергается угрозе.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что Владимир Путин оценил летальность от коронавируса в России и отметил, что этот показатель оказался значительно ниже, чем во многих других странах.
- Конечно, не без проблем, конечно, не без определенных сбоев, - добавил Путин, но подчеркнул, что в стране заметна позитивная динамика в борьбе с коронавирусом в России.
Путин раскрутил ручку, которую полтора месяца назад бросил.
ИСТОЧНИК KP.RU