В ФАС не получали жалоб по поводу роста цен на анальгин

13 Июль 2020 2020-07-13T12:22:39+03:00

В ведомство не поступали жалобы от россиян на повышение цен на анальгин Фото: Алексей ФОКИН

Ранее в СМИ появилась информация, что популярное обезболивающее в июне подорожало почти на треть

Изменить размер текста: A A

В ФАС прокомментировали сообщения в СМИ по поводу рост цен на анальгин.

Специалисты аналитической компании DSM Group проверили стоимость аналогичных препаратов от разных производителей. Июньский ценник по сравнению с майским изменился в среднем на 30 процентов. "Известия" сообщили, что если сравнивать с прошлогодними ценами, то анальгетик подорожал на четверть. Причиной могло стать подорожание импортных фармсубстанций, из которых изготавливают препарат в России.

- ФАС не получала обращений по поводу роста цен на препарат анальгин, - сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее в ФАС проверили цены на гречку и лимоны, эти товары в период пандемии подорожали сзаметнее других. Цены на эту крупу взлетели на фоне увеличенного спроса, что касается лимонов, то причина другая - Россия изменила поставщика, раньше грыз шел из Турции. В начале июня средние цены на эти товары стабилизировались.

ИСТОЧНИК KP.RU