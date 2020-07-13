В ФАС не получали жалоб по поводу роста цен на анальгин
В ФАС прокомментировали сообщения в СМИ по поводу рост цен на анальгин.
Специалисты аналитической компании DSM Group проверили стоимость аналогичных препаратов от разных производителей. Июньский ценник по сравнению с майским изменился в среднем на 30 процентов. "Известия" сообщили, что если сравнивать с прошлогодними ценами, то анальгетик подорожал на четверть. Причиной могло стать подорожание импортных фармсубстанций, из которых изготавливают препарат в России.
- ФАС не получала обращений по поводу роста цен на препарат анальгин, - сообщили ТАСС в ведомстве.
Ранее в ФАС проверили цены на гречку и лимоны, эти товары в период пандемии подорожали сзаметнее других. Цены на эту крупу взлетели на фоне увеличенного спроса, что касается лимонов, то причина другая - Россия изменила поставщика, раньше грыз шел из Турции. В начале июня средние цены на эти товары стабилизировались.
ИСТОЧНИК KP.RU