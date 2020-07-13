2020-07-13T12:04:16+03:00
Общество

В Якутии премируют врачей за выявление рака у пациентов

Онкологические заболевания занимают второе место в структуре смертности населения республики после сердечно-сосудистых
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Как повысить выявляемость рака? Один из вариантов — врач должен быть в этом заинтересован материально. Например, власти Якутии начали выплачивать премии медицинским работников из первичного звена при выявлении онкологических заболеваний у жителей на профилактических осмотрах и диспансеризации, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«Важно формирование тотальной настороженности к онкологическим заболеваниям в первичном звене здравоохранения, - пояснили в ведомстве. - С 2020 года происходит премирование работников первичного звена при выявлении злокачественного новообразования. За каждый случай выявления рака во время диспансерного и профилактического осмотров медицинское учреждение получит 2,8 тыс. рублей, из которых 500 рублей заплатит врачу».

Для борьбы с раком открываются центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). До 2024 года в Якутии намерены открыть 18 таких центров, 12 из них уже работают. Центры, помимо консультаций, диагностики, маршрутизации пациентов в онкологические диспансеры, могут проводить химиотерапию, назначать паллиативную медпомощь и реабилитацию.

«Открытие ЦАОП нацелено на повышение доступности оказания жителям первичной специализированной онкологической помощи», - отметили в пресс-службе.

Обратим внимание, что онкологические заболевания занимают второе место в структуре смертности населения Якутии после сердечно-сосудистых. Ежегодно у жителей республики регистрируют более 2 тыс. новых случаев злокачественных новообразований. По данным на 1 января 2020 года, на онкологическом учете состоят около 13 тыс. жителей региона.

«В мае прошлого года мы провели по всей Якутию скрининговую акцию «Онкопоиск», в которой приняли участие более 60 тысяч жителей республики. Это позволило нам увеличить первичное выявление заболевания. В этом году мы решили премировать тех, кто выявляет первичную онкологию у якутян. Считаю, что это станет значимым этапом, который позволит победить это зло, - резюмировала заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

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