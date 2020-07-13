2020-07-13T13:02:12+03:00
Политика

Полпред президента Трутнев прибыл в Хабаровск, чтобы убедиться в стабильности работы властей

Вице-премьер намерен проконтролировать, что местное руководство выполняет все необходимые для людей функции
Ася КУЗНЕЦОВА
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Трутнев заявил, что приехал в Хабаровск, чтобы убедиться в стабильной работе властейТрутнев заявил, что приехал в Хабаровск, чтобы убедиться в стабильной работе властейФото: Владимир ВОРСОБИН
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Заместитель председателя правительства и постоянный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край, чтобы убедиться, что местные власти продолжают работать и выполнять все необходимые для людей функции.

- Я сюда приехал, прежде всего, чтобы убедиться, что эта команда, которая находится в управлении Хабаровского края, продолжает работать, что выполняются все необходимые для людей функции власти субъекта Российской Федерации. Я встречался с руководством Хабаровского края, с первым заместителем губернатора, <…> проверял, чтобы всё работало штатно, - передаёт ТАСС слова полпреда Трутнева.

Полпред Юрий Трутнев дал пресс-конференцию в Хабаровске о задержании Сергея Фургала.

Напомним, в регионе продолжаются акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

На месте событий находится журналист KP.ru Владимир Ворсобин. Он писал о том, почему жители региона встали на защиту арестованного губернатора.

Протесты в Хабаровске: Одно дело гулять днем, другое - ночью.Владимир ВОРСОБИН

Утром 9 июля сотрудники Следственного комитета задержали Сергея Фургала около его дома. Губернатору предъявили обвинения в покушении на убийство и организации убийств предпринимателей Олега Булатова и Евгения Зори в 2004–2005 годах. На следующий день Басманный суд постановил поместить Сергея Фургала под арест до 9 сентября.

Сайт KP.ru также публиковал видео ночного шествия в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала.

Митинг в поддержку Сергея Фургала продолжился вечерним шествием по центру Хабаровска.Участники митинга несли с собой плакаты с призывами освободить Фургала, а также скандировали лозунги в поддержку губернатора

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ИСТОЧНИК KP.RU

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