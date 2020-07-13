Что будет 27 августа 2020 года: в TikTok пытаются предсказать будущее при помощи нового мема

13 Июль 2020 2020-07-13T12:38:55+03:00

Все началось с шутки, но теперь тысячи пользователей соцсетей всерьез готовятся к этой дате, рассказывая, "чего ждать"

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Пользователи соцсетей готовятся к новой "знаковой" дате 27 августа 2020 года.

Что будет в этот день, не знает никто, но в том, оказывается, и вся интрига. Люди, которых "выбрали", пытаются предсказать будущее. Одни считают, что с 27 августа связана "вторая волна коронавируса", другие верят в изобретение вакцины, третьи строят теории, что это может быть как-то связано с Трампом и всей предвыборной кампанией в США.

К этому мему в Сети подошли со всей серьезностью и опасениями, даже несмотря на то, что автор идеи, тиктокерша @stfusamantha объяснила, что дату грядущего события взяла с потолка.

6 июля она опубликовала видео без слов, был только текст:

- Ели это в твоих рекомендациях… Поздравляю. Тебя выбрали. Запомни дату 27 августа. Это важно.

Не известно почему, но запись стала популярной. Появились подражатели. Девушка поспешила успокоить - просто хотела сделать таинственное видео, потому что "смешно, когда люди думают, что ты знаешь, что произойдет через месяц". Но ее оправдания уже никто не слушал. У пользователей Сети в TikTok и Twitter сработал тот же механизм, что и в случае со штурмом "Зоны 51", когда одна забавная запись переросла в нечто большее.

Так что с каждым днем число предсказателей будущего множится. Некоторые думают, начнется снег или будет аномальная погода, кто-то ждет, что увидит ангелов, но гораздо больше людей, высказывающих опасения, связанные с коронавирусом.

В TikTok гадают, что будет 27 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU