"У людей есть право выражать своё мнение": вице-премьер Трутнев прокомментировал митинги в Хабаровске

13 Июль 2020 2020-07-13T13:01:42+03:00

Полпред президента в ДФО прибыл в регион, где прошли уже три акции в поддержку арестованного Сергея Фургала

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Люди имеют право выражать своё мнение на произошедший арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, заявил заместитель председателя правительства и постоянный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

- У людей есть право выражать свое мнение. Событие, скажем так, жёсткое, достаточно нетривиальное, поэтому есть какая-то реакция. Сергея Ивановича поддерживало и поддерживает большое количество людей, - считает полпред президента.

При смене главы региона, также отметил вице-премьер, избранный губернатор "будет определяться, с какой командой он будет работать", а руководство страны отнесётся к выбору жителей региона с уважением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790185" frameborder="0"></iframe> Полпред Юрий Трутнев дал пресс-конференцию в Хабаровске о задержании Сергея Фургала.

Юрий Трутнев прибыл сегодня, 13 июля, в Хабаровск, чтобы убедиться, что местные власти продолжают работать и выполнять все необходимые для людей функции, сообщил сайт KP.ru.

В Хабаровском крае прошли три акции в поддержку арестованного губернатора Фургала. Журналист KP.ru Владимир Ворсобин показал, как проходят несанкционированные акции и объяснил, почему жители региона встали на защиту арестованного губернатора.

Сергея Фургала задержали утром 9 июля при выходе из собственного дома. Его обвиняют в двух убийствах предпринимателей, совершённых 15 и 16 лет назад. В тот же день Фургала доставили в Москву, а уже 10 июля Басманный суд постановил поместить Сергея Фургала под арест до 9 сентября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790129" frameborder="0"></iframe> Митинг в поддержку Сергея Фургала продолжился вечерним шествием по центру Хабаровска.Участники митинга несли с собой плакаты с призывами освободить Фургала, а также скандировали лозунги в поддержку губернатора

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ИСТОЧНИК KP.RU