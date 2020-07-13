Могут ли переболевшие коронавирусом заразиться мутировавшим штаммом, рассказал вирусолог
Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в целом уже пошла на спад, COVID-19 продолжает преподносить сюрпризы в виде новых мутаций. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил, насколько сильно COVID-19 мутирует и к каким последствиям это может привести.
- Это особенности эволюции вируса. Он не будет спрашивать ни у вас, ни у меня, ни у других людей меняться ему или нет? Изменения происходят в генетической структуре. Это свойства многих РНК-содержащих вирусов. Это было всегда так, еще до появления человека – вирусы более древние представители, обитающие на планете Земля, - рассказал Викулов в эфире радио "Комсомольская правда".
Он добавил, что на сегодняшний день в России нет новых штаммов COVID-19, которые были бы более опасными, чем предыдущие. Но эти данные еще предстоит проверить.
При этом, уже сейчас у многих людей выработался иммунитет к коронавирусу. Но, как пояснил вирусолог, он не всегда спасает от повторного заражения новым штаммом.
- Что касается иммунитета и большого количества переболевших, это тоже для COVID-19 достаточно смелые заявления. К сожалению,мы видим, что иммунная прослойка у медицинских работников составляет всего 20-25%, у населения это порядка 15%. Поэтому повторные заболевания возможны, - заключил вирусолог.
Ранее ученые центра Гамалеи заявили о том, что сейчас выявлено уже около 200 мутаций коронавируса. При этом специалисты полагают, что COVID-19 мутирует медленнее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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