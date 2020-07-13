Крейсеры Северного флота разбомбили «врага» в Баренцевом море
В Баренцевом море прошли масштабные учения с участием ракетных крейсеров «Пётр Великий» и «Маршал Устинов». Корабли Северного флота разбомбили условного противника в российских водах.
С крейсеров были проведены пуски ракет по заданным координатам. Все они точно попали в цель, поразив неприятеля. Стрельба выполнялась противокорабельными крылатыми ракетами «Гранит» и «Вулкан».
Спецоперация проходила поддержке самолётов Ту-22М3. Помимо стрельб были отработаны действия при обороне побережья и защите морских коммуникаций.
Всего в учениях приняли участие 30 надводных кораблей и подводных лодок, около 20 летательных аппаратов и 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО Северного флота, сообщает RT.
Ранее эксперты назвали преимущества российских атомных подводных лодок. Они имеют ряд преимуществ перед американскими: например, пониженная шумность, мощнейшая гидроакустика. Это является весомым аргументом для того, чтобы обойти хваленые американские подлодки, пишет ФАН.
Экипажи тяжелого ракетного крейсера «Пётр Великий» и ракетного крейсера «Маршал Устинов» провели ракетные пуски.
ИСТОЧНИК KP.RU