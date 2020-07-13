2020-07-13T13:11:24+03:00
Политика

Крейсеры Северного флота разбомбили «врага» в Баренцевом море

Учения прошли при поддержке самолетов Ту-23МЗ [видео]
Елена АКИМОВА
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Крейсеры Северного флота разбомбили «врага» в Баренцевом мореКрейсеры Северного флота разбомбили «врага» в Баренцевом мореФото: кадр с видео
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В Баренцевом море прошли масштабные учения с участием ракетных крейсеров «Пётр Великий» и «Маршал Устинов». Корабли Северного флота разбомбили условного противника в российских водах.

С крейсеров были проведены пуски ракет по заданным координатам. Все они точно попали в цель, поразив неприятеля. Стрельба выполнялась противокорабельными крылатыми ракетами «Гранит» и «Вулкан».

Спецоперация проходила поддержке самолётов Ту-22М3. Помимо стрельб были отработаны действия при обороне побережья и защите морских коммуникаций.

Всего в учениях приняли участие 30 надводных кораблей и подводных лодок, около 20 летательных аппаратов и 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО Северного флота, сообщает RT.

Ранее эксперты назвали преимущества российских атомных подводных лодок. Они имеют ряд преимуществ перед американскими: например, пониженная шумность, мощнейшая гидроакустика. Это является весомым аргументом для того, чтобы обойти хваленые американские подлодки, пишет ФАН.

Экипажи тяжелого ракетного крейсера «Пётр Великий» и ракетного крейсера «Маршал Устинов» провели ракетные пуски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Крейсеры Северного флота разбомбили «врага» в Баренцевом море