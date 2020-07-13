2020-07-13T13:24:55+03:00
Общество

Посольство Венгрии удалило заявление об открытии границ для россиян

Ранее дипмиссия страны опубликовала список государств, граждане которых смогут приезжать со справкой об отсутствии коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
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В посольстве Венгрии заявили, что Будапешт с 15 июля меняет санитарные условия въезда в страну, остальное остается неизменнымВ посольстве Венгрии заявили, что Будапешт с 15 июля меняет санитарные условия въезда в страну, остальное остается неизменнымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посольство Венгрии в Москве удалилось своё сообщение об открытии с 15 июля въезда гражданам России. Заявление было опубликовано на официальной странице дипмисии в Facebook.

Сейчас в последнем опубликованном сообщении посольства сказано, что правительство Венгрии с 15 июля изменяет правила въезда на территорию Венгрии, которые касаются только санитарных условий въезда.

- Внимание! Все ранее опубликованные условия въезда и ограничения остаются неизменными! Дальнейшие подробности будут опубликованы на нашем сайте в течение дня, - также отмечается в заявлении посольства.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что 13 июля посольство Венгрии опубликовало список стран "жёлтой зоны". Предполагалось, что граждане этих государств, среди которых была и Россия, смогут с 15 июля посещать Венгрию при наличии справке об отсутствии заражения коронавирусом.

В перечне государств были перечислены также Болгария, Великобритания, Португалия, Румыния, Сербия, Швеция.

В списке "красной зоны" остаются Албания, Украина и Черногория.

ИСТОЧНИК KP.RU

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