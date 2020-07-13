Франция решила ввести дополнительные проверки для туристов

13 Июль 2020 2020-07-13T13:27:34+03:00

Во Франции в аэропортах будут тестировать туристов на коронавирус Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Изменить размер текста: A A

Власти Франции приняли решение в ближайшее время ввести для туристов дополнительные проверки в рамках профилактики коронавирусной инфекции. Во всех аэропортах планируется тестировать на Covid-19 приезжающих из так называемой «красной» зоны – стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь. По его словам, на сегодняшний день в стране есть возможность тестировать до двух тысяч путешественников в день.

«Мы намерены проводить тестирование в аэропортах всех прибывающих из стран с высоким риском заражения коронавирусом», - цитирует Атталя сайт NEWS.ru.

Представитель правительства добавил, что новые меры не коснутся тех, кто сдал тест на родине перед отправкой во Францию.

Добавим, что на сегодняшний день в список «красной» зоны Франции входят все государства кроме стран-членов ЕС, а также Австралии, Андорры, Ватикана, Великобритании, Грузии, Исландии, Канады и еще нескольких стран, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU