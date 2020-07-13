Падение школьного автобуса в водохранилище в Китае: Водитель намеренно съехал с моста

13 Июль 2020 2020-07-13T13:42:12+03:00

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В полиции китайской провинции Гуйчжоу завершили расследования трагедии со школьным автобусом, который упал в водохранилище.

В салоне находились дети, которые ехали на единый школьный экзамен. Но на мосту автобус резко свернул и помчался через соседние дорожные полосы. Он пробил ограждение и утонул. Только благодаря тому, что спасатели прибыли на место быстро, некоторым удалось спастись, 15 детей все еще в больнице. Еще 21 человек погиб.

Кадры происшествия сразу вызвали вопросы у полиции, подозрительно выглядел маневр водителя.

- Водитель автобуса признан ответственным за инцидент в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, в результате которого погиб 21 человек. Он находился в нетрезвом виде за рулем и умышленно съехал с моста, чтобы излить гнев из-за сноса своего дома,- со ссылкой на полицию сообщает Global Times.

Его дом был внесен в проект реконструкции города и должен бы быть снесен. Мужчина получил компенсацию в размере 10 282 долларов, но был недоволен. Его коллега рассказал, что видел, как он налил в свою дорожную флягу ликер в день трагедии. Перед рейсом 52-летний водитель позвонил своей подруге и сказал, что ему противна жизнь, но она не придала значения этой фразе.

- В 12:09 он выпил ликер из бутылки, когда автобус был на станции для посадки пассажиров. В 12:12, когда они проезжали мимо водохранилища Хуншань, Чжан замедлил движение, затем ускорил движение, пересек пять полос и опрокинул транспорт в воду,- сообщили в полиции.

Он утонул. В его крови нашли алкоголь.

В китайском городе Гуйчжоу автобус упал с моста в водохранилище.

ИСТОЧНИК KP.RU