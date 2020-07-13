2020-07-13T14:25:49+03:00
Политика

Киев хочет подключить Лондон и Вашингтон к переговорам по Донбассу

Вице-премьер Украины заявил о расширении формата переговоров
Ася КУЗНЕЦОВА
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Вице-премьер Украины Резников заявил о желании Киева пригласить Лондон и Вашингтон к обсуждению ситуации в ДонбассеВице-премьер Украины Резников заявил о желании Киева пригласить Лондон и Вашингтон к обсуждению ситуации в ДонбассеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Украины выступают за участие США и Великобритании в минском и "нормандском" форматах переговоров по вопросу урегулирования ситуации в Донецкой народной республике. Об этом сообщил вице-премьер Украины Алексей Резников, который также является представителем Украины в контактной группе.

- Мы точно заинтересованы в том, чтобы диалог, который ведётся сегодня с Россией при помощи ОБСЕ в минском формате и в "нормандском формате" при помощи лидеров Германии и Франции, мог быть расширен при участии Британии и США как минимум, - заявил Резников в эфире телеканала "Украина 24".

Вице-премьер также заявил, что Украина обсуждает и консультируется по вопросу расширения формата переговоров. резник надеется, что США и Британия смогут помочь Украине финансово.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, чтобы пригласить Лондон и Вашингтон к переговорам по Донбассу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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