2020-07-13T14:17:01+03:00
Общество

Вирусолог дал прогноз, когда может начаться производство вакцины от коронавируса в России

В Сеченовском университете завершился этап испытаний потенциальной вакцины на людях
Юлия САЛЬНИКОВА
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В России разрабатывают 17 перспективных вакцинВ России разрабатывают 17 перспективных вакцинФото: REUTERS
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В России оценили шансы начать промышленное производство вакцины от коронавируса в 2020 году.

Напомним, перспективная вакцина от центра Гамалеи проверена на безопасность - тестирование на добровольцах заверено 12 июля в Сеченовском университете. В Минздраве заявили, что всего в России 17 перспективных вакцин.

- В лучшем случае - при успешном проведении всех этапов испытаний - промышленное производство может начаться ближе к осени, но точные сроки прогнозировать преждевременно, - сказал РИА Новости заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

В Минздраве рассчитывают, что российская вакцина от коронавируса будет готова в 2020 году. Но потребуется время, чтобы наладить производство, поэтому пока сложно дать прогноз, когда вакцина появится в аптеках.

Тем временем, в Сеченовском университете продолжают испытания кандидатной вакцины на добровольцах, им вводят второй компонент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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