2020-07-13T14:16:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Второй компонент вакцины от коронавируса ввели 20 добровольцам

В госпитале Минобороны проводят испытания прививки от COVID-19
Ася КУЗНЕЦОВА
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Еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавирусаЕще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ещё 20 добровольцев получили второй компонент вакцины от коронавируса в госпитале Бурденко, сообщили в Министерстве обороны. Второй компонент вакцины испытуемым вводят на 21 день после первой вакцинации.

Испытания вакцины проводят совместно Минобороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Отмечается также, что все добровольцы должны будут посетить госпиталь на 42-й день после первой вакцинации, чтобы пройти итоговый медосмотр и диагностику, а также оформить нужные документы.

В сообщении Минобороны сказано, что "бустерная" схема вакцинации, при которой один и тот же ген вводят дважды на разных носителях, закрепляет и усиливает протективный иммунитет, увеличивая продолжительность его действия.

Ранее сайт KP.ru сообщал, как 50 военных добровольцев приняли участие в испытании вакцины от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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