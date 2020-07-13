В Центре Гамалеи назвали сроки поступления вакцины от коронавируса в гражданский оборот
Вакцина против коронавируса от центра Гамалеи может поступить в гражданский оборот уже 14-15 августа. Об этом сказал РИА Новости директор института.
Первый этап тестирования на людях кандидатной вакцины завершен 12 июля. В рамках этого этапа проверили безопасность вещества. Следующий шаг - введение второго компонента. В испытаниях примут участие 20 добровольцев.
- К середине августа будет полностью закончена вторая фаза испытаний, гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей фазой,- сказал директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. - К 14-15 августа, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать
ИСТОЧНИК KP.RU