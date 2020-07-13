2020-07-13T14:24:47+03:00
Общество

В Центре Гамалеи назвали сроки поступления вакцины от коронавируса в гражданский оборот

Препарат проверили на безопасность - этот этап тестирования на добровольцах уже завершен
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вакцина против коронавируса от центра Гамалеи может поступить в гражданский оборот уже 14-15 августа. Об этом сказал РИА Новости директор института.

Первый этап тестирования на людях кандидатной вакцины завершен 12 июля. В рамках этого этапа проверили безопасность вещества. Следующий шаг - введение второго компонента. В испытаниях примут участие 20 добровольцев.

- К середине августа будет полностью закончена вторая фаза испытаний, гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей фазой,- сказал директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. - К 14-15 августа, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать

ИСТОЧНИК KP.RU

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