В Центре Гамалеи назвали сроки поступления вакцины от коронавируса в гражданский оборот

13 Июль 2020 2020-07-13T14:41:31+03:00

Препарат проверили на безопасность - этот этап тестирования на добровольцах уже завершен

Изменить размер текста: A A

Вакцина против коронавируса от центра Гамалеи может поступить в гражданский оборот уже 14-15 августа. Об этом сказал РИА Новости директор института.

Первый этап тестирования на людях кандидатной вакцины завершен 12 июля. В рамках этого этапа проверили безопасность вещества. Следующий шаг - введение второго компонента. В испытаниях примут участие 20 добровольцев.

- К середине августа будет полностью закончена вторая фаза испытаний, гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей фазой,- сказал директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

В начале августа вакцину планируют зарегистрировать, а в середине месяца (к 14-15 августа) в гражданский оборот поступит небольшое количество вакцины, которую "наработают" в самом Центре. При этом за теми, кому вводят препарат, будут наблюдать медики. Если вакцина вызовет нежелательные реакции, Минздрав имеет право отозвать разрешение.

ИСТОЧНИК KP.RU