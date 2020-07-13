В Центре Гамалеи назвали сроки поступления вакцины от коронавируса в гражданский оборот
Вакцина против коронавируса от центра Гамалеи может поступить в гражданский оборот уже 14-15 августа. Об этом сказал РИА Новости директор института.
Первый этап тестирования на людях кандидатной вакцины завершен 12 июля. В рамках этого этапа проверили безопасность вещества. Следующий шаг - введение второго компонента. В испытаниях примут участие 20 добровольцев.
- К середине августа будет полностью закончена вторая фаза испытаний, гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей фазой,- сказал директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
В начале августа вакцину планируют зарегистрировать, а в середине месяца (к 14-15 августа) в гражданский оборот поступит небольшое количество вакцины, которую "наработают" в самом Центре. При этом за теми, кому вводят препарат, будут наблюдать медики. Если вакцина вызовет нежелательные реакции, Минздрав имеет право отозвать разрешение.
ИСТОЧНИК KP.RU