Путин обсудил с Эрдоганом по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

13 Июль 2020 2020-07-13T14:49:18+03:00

Еще одной темой стала борьба с коронавирусом

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Российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 13 июля провели телефонный разговор. Центральной темой беседы стала ситуация в Сирии и Ливии.

Решено продолжить наращивать усилия по содействию сирийскому урегулированию, в том числе в Астанинском формате – "с опорой на договорённости по итогам российско-турецко-иранского саммита 1 июля 2020 года".

- Президенты высоко оценили работу по линии министерств обороны России и Турции, благодаря этим усилиям удалось стабилизировать обстановку в Идлибе и на северо-востоке Сирийской Арабской Республики,- сообщили в Кремле.

Еще одной важной темой беседы стал вопрос сотрудничества в борьбе с коронавирусом. Эрдоган предложил оказать помощь ряду регионов РФ, где особенно напряженная обстановка с эпидемией. Напомним, в Турции с началом пандемии нарастили объемы производства средств защиты - масок, спецкостюмов. В первые месяцы, когда шел рост заболеваемости, турецкие власти ввели мораторий на импорт этих товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU