В Госдуме пояснили, кто будет определять сумму компенсации за работу на удаленке
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин уверен, что решение о сумме компенсации для сотрудника, который работает на удаленке, будет решаться работодателем.
Именно ему предстоит оценить расходы, которые возникают в связи с дистанционной работой.
- Наверно, это самое рациональное. Вводить какие-то ограничения по сумме, нормативы невозможно. Это будет выглядеть крайне искусственно. Работодатель определит примерные суммы для всех, - комментирует ИА «НСН» депутат.
Он поддерживает, что статью о возмещении затрат стоит внести в Трудовой кодекс, чтобы впоследствии избежать недовольства или конфликтов на этой почве.
Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме. В документах прописано, что работодатель должен будет возмещать сотруднику деньги, потраченные на электричество или программное обеспечение.
Минтруд в целом поддержал проект, но поручил внести некоторые коррективы. Например, прописать, что будет если человек отказывается переходить на дистанционный формат работы, пишет газета «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU