2020-07-13T14:23:46+03:00
Политика

В Госдуме пояснили, кто будет определять сумму компенсации за работу на удаленке

В Минтруде согласны, что люди могут просить возмещения затрат
Елена АКИМОВА
Поделиться:
В Госдуме уверены, что вопросы компенсации сотруднику стоит возложить на работодателяВ Госдуме уверены, что вопросы компенсации сотруднику стоит возложить на работодателяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин уверен, что решение о сумме компенсации для сотрудника, который работает на удаленке, будет решаться работодателем.

Именно ему предстоит оценить расходы, которые возникают в связи с дистанционной работой.

- Наверно, это самое рациональное. Вводить какие-то ограничения по сумме, нормативы невозможно. Это будет выглядеть крайне искусственно. Работодатель определит примерные суммы для всех, - комментирует ИА «НСН» депутат.

Он поддерживает, что статью о возмещении затрат стоит внести в Трудовой кодекс, чтобы впоследствии избежать недовольства или конфликтов на этой почве.

Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме. В документах прописано, что работодатель должен будет возмещать сотруднику деньги, потраченные на электричество или программное обеспечение.

Минтруд в целом поддержал проект, но поручил внести некоторые коррективы. Например, прописать, что будет если человек отказывается переходить на дистанционный формат работы, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опрос: 40 процентов россиян проведут отпуск в 2020 году дома
Третий день митингов в Хабаровске: Люди вышли к правительству края
Пресс-секретарь Сергея Фургала о митингах в Хабаровске: Люди требуют открытого судебного процесса
В Москве выпадет больше половины месячной нормы осадков за день
Набиуллина: никакой деноминации в России не рассматривается
Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене
Путин пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусом президенту Бразилии
Центробанк оценил возможности для снижения ключевой ставки
Коалы, вернувшиеся в дикую природу после пожаров в Австралии, попали на видео
Подозреваемую в убийстве Шеремета медсестру освободили из под домашнего ареста
В Родительском комитете одобрили идею предоставления нянь многодетным семьям