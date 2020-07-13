2020-07-13T14:23:46+03:00
Политика

В Госдуме пояснили, кто будет определять сумму компенсации за работу на удаленке

В Минтруде согласны, что люди могут просить возмещения затрат
Елена АКИМОВА
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В Госдуме уверены, что вопросы компенсации сотруднику стоит возложить на работодателяВ Госдуме уверены, что вопросы компенсации сотруднику стоит возложить на работодателяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин уверен, что решение о сумме компенсации для сотрудника, который работает на удаленке, будет решаться работодателем.

Именно ему предстоит оценить расходы, которые возникают в связи с дистанционной работой.

- Наверно, это самое рациональное. Вводить какие-то ограничения по сумме, нормативы невозможно. Это будет выглядеть крайне искусственно. Работодатель определит примерные суммы для всех, - комментирует ИА «НСН» депутат.

Он поддерживает, что статью о возмещении затрат стоит внести в Трудовой кодекс, чтобы впоследствии избежать недовольства или конфликтов на этой почве.

Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме. В документах прописано, что работодатель должен будет возмещать сотруднику деньги, потраченные на электричество или программное обеспечение.

Минтруд в целом поддержал проект, но поручил внести некоторые коррективы. Например, прописать, что будет если человек отказывается переходить на дистанционный формат работы, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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