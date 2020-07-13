Путин обсудил с Эрдоганом возобновление туризма после пандемии коронавируса
При снижении числа случаев заболевания страны вновь смогут обмениваться туристами
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Президент Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом возобновление туризма между странами.
Россияне не могут летать в Турцию, как и турки в Россию, из-за пандемии коронавируса. Но постепенно в мире становится все больше стран, готовых вернуться к обмену туристами, составляют списки для граждан тех стран, откуда разрешен въезд.
ИСТОЧНИК KP.RU