Путин обсудил с Эрдоганом возобновление туризма после пандемии коронавируса

13 Июль 2020 2020-07-13T14:30:15+03:00

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Президент Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом возобновление туризма между странами.

Россияне не могут летать в Турцию, как и турки в Россию, из-за пандемии коронавируса. Но постепенно в мире становится все больше стран, готовых вернуться к обмену туристами, составляют списки для граждан тех стран, откуда разрешен въезд.

ИСТОЧНИК KP.RU