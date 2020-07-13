Россияне реже стали заниматься бизнесом
На фоне пандемии россияне стали реже решаться на свое дело. В мае число новых фирм, которые были зарегистрированы в стране, оказалось в два раза меньше, чем за аналогичное время прошлого года.
Для сравнения в 2020-м было создано 11,2 тыс. юрлиц (вместо 22,3 тыс. в мае 2019-го).
В ФНС отмечают, что большинство новичков – ООО (10,9 тыс). Некоммерческие общества – 730, Акционерные общества – 64.
Стоит отметить, что уменьшилось число не только по открытым, но и по закрытым фирмам, в этом году этот процесс затормозился. В мае 2019 год было ликвидировано 52 тысячи организаций, а в мае 2020-го – 32 тысячи, пишет газета "Известия".
Чаще всего бизнес закрывался:
Сфера торговли оптовой торговли - 10,6 тыс.,
Розничная торговля - 2,6 тыс.,
Строительство - 5,6 тыс.,
Научная и техническая деятельность - 2,8 тыс,
Обрабатывающие производства - 2,2 тыс.,
Транспортировка и хранение – 2,1 тыс.
Тем временем в Москве открылись торговые центры. На 10 июля посещаемость площадок составила примерно 70% от уровня марта,сообщает телеканал "360".
ИСТОЧНИК KP.RU