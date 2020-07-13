2020-07-13T14:38:10+03:00
Экономика

Россияне реже стали заниматься бизнесом

В мае число вновь зарегистрированных предприятий сократилось в два раза
Елена АКИМОВА
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Россияне стали реже работать на себяРоссияне стали реже работать на себяФото: Павел МАРТИНЧИК
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На фоне пандемии россияне стали реже решаться на свое дело. В мае число новых фирм, которые были зарегистрированы в стране, оказалось в два раза меньше, чем за аналогичное время прошлого года.

Для сравнения в 2020-м было создано 11,2 тыс. юрлиц (вместо 22,3 тыс. в мае 2019-го).

В ФНС отмечают, что большинство новичков – ООО (10,9 тыс). Некоммерческие общества – 730, Акционерные общества – 64.

Стоит отметить, что уменьшилось число не только по открытым, но и по закрытым фирмам, в этом году этот процесс затормозился. В мае 2019 год было ликвидировано 52 тысячи организаций, а в мае 2020-го – 32 тысячи, пишет газета "Известия".

Чаще всего бизнес закрывался:

Сфера торговли оптовой торговли - 10,6 тыс.,

Розничная торговля - 2,6 тыс.,

Строительство - 5,6 тыс.,

Научная и техническая деятельность - 2,8 тыс,

Обрабатывающие производства - 2,2 тыс.,

Транспортировка и хранение – 2,1 тыс.

Тем временем в Москве открылись торговые центры. На 10 июля посещаемость площадок составила примерно 70% от уровня марта,сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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