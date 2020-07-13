11 человек задержали на несанкционированной акции в поддержку Сафронова около СИЗО "Лефортово"

13 Июль 2020 2020-07-13T14:51:27+03:00

На пикете у СИЗО "Лефортово" в поддержку Ивана Сафронова задержаны 11 человек Фото: REUTERS

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В Москве полиция задержала 11 человек во время несанкционированного пикета около СИЗО "Лефортово". Акция проходит в поддержку советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова. Среди задержанных - журналистка Софья Русова.

Полицейские напоминают, что акция не согласована и просит всех её участников разойтись, сообщает ТАСС.

Напомним, Иван Сафронов подозревается в том, что восемь лет он передавал секретные данные спецслужбам Чехии, которые передавали часть информации США. Ему предъявлено обвинение в госизмене.

7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал Ивана Сафронова на месяц и 30 суток, до 6 сентября.

На сайте KP.ru опубликован материал о том, к каким данным, интересным иностранной разведке, мог иметь доступ Иван Сафронов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789125" frameborder="0"></iframe> Задержание Ивана Сафронова.

ИСТОЧНИК KP.RU