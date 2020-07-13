11 человек задержали на несанкционированной акции в поддержку Сафронова около СИЗО "Лефортово"
В Москве полиция задержала 11 человек во время несанкционированного пикета около СИЗО "Лефортово". Акция проходит в поддержку советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова. Среди задержанных - журналистка Софья Русова.
Полицейские напоминают, что акция не согласована и просит всех её участников разойтись, сообщает ТАСС.
Напомним, Иван Сафронов подозревается в том, что восемь лет он передавал секретные данные спецслужбам Чехии, которые передавали часть информации США. Ему предъявлено обвинение в госизмене.
7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал Ивана Сафронова на месяц и 30 суток, до 6 сентября.
На сайте KP.ru опубликован материал о том, к каким данным, интересным иностранной разведке, мог иметь доступ Иван Сафронов.
Задержание Ивана Сафронова.
ИСТОЧНИК KP.RU