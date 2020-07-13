2020-07-13T15:09:51+03:00
В мире

Коалы, вернувшиеся в дикую природу после пожаров в Австралии, попали на видео

Животных доставили в заповедник Тидбинбилла, который ранее был объят огнём, как и весь континент
Ася КУЗНЕЦОВА
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Коалы вернулись в дикую природу после пожаров, охвативших Австралию в конце 2019 годаКоалы вернулись в дикую природу после пожаров, охвативших Австралию в конце 2019 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Видео долгожданного возвращения коал в дикую природу опубликовали в Instagram аккаунте заповедника Тидбинбилла возле Канберры в Австралии.

- Мы рады, что коалы переехали в свой недавно обновленный дом в Эвкалиптовом лесу в Тидбинбилле, потому что теперь мы можем наблюдать за ними в течение всего дня, - сказано в сообщении представителей заповедника.

На ролике коалы расходятся по территории заповедника, жуют листы и взбираются по стволу дерева.

Из-за пожаров, охвативших Австралию в конце 2019 года, многим животным пришлось сменить место обитания или временно покинуть дикую природу.

Заповедник Тидбинбилла был объят огнём на 22%. Большие разрушения континенту также принесли наступившие после пожаров проливные дожди.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что правительство Австралии в январе приняло решение убить несколько тысяч верблюдов из-за нехватки воды в результате лесных пожаров, охвативших большую часть континента. В поисках воды верблюды проникали в жилые дома, разрушая их и объекты вокруг.

Лесные пожары охватили Австралию в сентябре 2019 года. Для борьбы с огнем власти Австралии решили мобилизовать около 3 тысяч военнослужащих. К январю в результате пожаров погибли 24 человека.

Коалы возвращаются домой после австралийских лесных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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