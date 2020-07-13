Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене

13 Июль 2020 2020-07-13T15:43:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Федеральная служба безопасности предъявила обвинение в государственной измене советнику главы госкорпорации «Роскосмоса», экс-журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову. Процедура предъявление обвинения началась в понедельник, 13 июля, правоохранители уже допросили журналиста в качестве обвиняемого.

Как уже сообщалось, сотрудники ФСБ России заявили, что обвиняют Ивана Сафронова в работе на одну из стран НАТО. По данным следствия, советника гендиректора «Роскосмоса» заподозрили в работе на чешскую разведку еще восемь лет назад, а государственную тайну, полученную от Сафронова, из Чехии пересылали в Пентагон.

Накануне суд арестовал обвиняемого на два месяца, до 6 сентября этого года. В отношении Сафронова возбудили уголовное дело по статье, по которой ему грозит тюремный срок от 12 до 20 лет.

На первом судебном заседании бывши журналист заявил, что не чувствует за собой никакой вины, а также отказался от дачи показаний. При этом Генпрокуратура поддержала обвинение и признало уголовное преследование в отношении Ивана Сафронова обоснованным.

«За ним давно следили»: адвокат раскрыл некоторые подробности о задержании за госизмену советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова 00:00 00:00

ПО ТЕМЕ

На Джеймса Бонда не тянул, но на спецслужбы НАТО мог работать: что известно о задержании советника главы "Роскосмоса" за госизмену

Бывшему журналисту Ивану Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU