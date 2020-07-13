2020-07-13T15:43:40+03:00
Общество

Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене

Советник главы «Роскосмоса» не признал свою вину
Ксения АНУФРИЕВА
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Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"
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Федеральная служба безопасности предъявила обвинение в государственной измене советнику главы госкорпорации «Роскосмоса», экс-журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову. Процедура предъявление обвинения началась в понедельник, 13 июля, правоохранители уже допросили журналиста в качестве обвиняемого.

Как уже сообщалось, сотрудники ФСБ России заявили, что обвиняют Ивана Сафронова в работе на одну из стран НАТО. По данным следствия, советника гендиректора «Роскосмоса» заподозрили в работе на чешскую разведку еще восемь лет назад, а государственную тайну, полученную от Сафронова, из Чехии пересылали в Пентагон.

Накануне суд арестовал обвиняемого на два месяца, до 6 сентября этого года. В отношении Сафронова возбудили уголовное дело по статье, по которой ему грозит тюремный срок от 12 до 20 лет.

На первом судебном заседании бывши журналист заявил, что не чувствует за собой никакой вины, а также отказался от дачи показаний. При этом Генпрокуратура поддержала обвинение и признало уголовное преследование в отношении Ивана Сафронова обоснованным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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