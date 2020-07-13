Центробанк оценил возможности для снижения ключевой ставки

13 Июль 2020 2020-07-13T15:51:06+03:00

С начала пандемии банки реструктурировали кредитов на 4,3 триллиона рублей

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Центробанк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом 13 июля заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

- Как вы знаете, в июне мы снизили ключевую ставку до 4,5 процента – это был исторический минимум. Информация, которую мы получили с момента принятия такого решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтвердила, что у ЦБ сохранилась возможность и для дальнейшего снижения ключевой ставки, - рассказала Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что банки в стране с начала пандемии коронавирусной инфекции реструктурировали кредитов на общую сумму 4,3 триллиона рублей, а Банк России поддерживает инициативу о возможности снятия части средств с индивидуальных инвестиционных счетов.

По словам Набиуллиной, кредитный пакет для малого бизнеса с января по май текущего года вырос на 6,4 процента. В Центробанке отметили, что в этом росте кредитования есть элемент «вынужденности», ведь на фоне значительного снижения выручки во время пандемии коронавируса и ограничений многие предприятия взяли кредиты, чтобы остаться на плаву.

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ИСТОЧНИК KP.RU