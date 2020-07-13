2020-07-13T15:47:40+03:00
Общество

В Москве выпадет больше половины месячной нормы осадков за день

Температура в столице 14 июля опустится до 15-20 градусов
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Во вторник, 14 июля, в Московском регионе выпадет больше половины месячной номы осадковВо вторник, 14 июля, в Московском регионе выпадет больше половины месячной номы осадковФото: Евгения ГУСЕВА
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Во вторник, 14 июля, на Москву обрушится очередной шквал ливней и гроз. Синоптики предупреждают, что город вскоре снова "поплывет".

- Большая вода угрожает Москве, Подмосковью и еще 6 сопредельным регионам Центральной России и Черноземья! Во вторник, особенно вечером, прогнозируется до 40-70 мм осадков (или 50-80% месячной нормы). За трое ближайших суток 1 метр квадратный суши получит 100 литровую бочку воды!, - написал в своем Instagram ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он добавил, что очень вероятны существенные потопления. Причем, запредельные осадки будут сопровождаться сильным ветром, порывы которого достигнут 15-20 м/с. Температура в столичном регионе также оставляет желать лучшего, столбики термометров опустятся до 15-20 градусов.

В МЧС также предупреждают москвичей о грядущей непогоде. Специалисты рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте, так как грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Находясь на улице, стоит укрыться в капитальных строениях и не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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