Путин пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусом президенту Бразилии

13 Июль 2020 2020-07-13T15:52:05+03:00

Российский лидер добавил, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога и сотрудничества

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Российский президент Владимир Путин направил телеграмму заразившемуся коронавирусной инфекцией президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Глава государства выразил коллеги слова поддержки и пожелал ему скорейшего выздоровления. Об этом сообщает 13 июля пресс-служба Кремля.

- Выражаю вам искренние слова поддержки и желаю скорейшего и полного выздоровления. Я уверен, что ваша жизненная энергия и стойкость помогут вам победить эту опасную болезнь, - написал Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога, сотрудничества и плодотворной совместной работы.

Напомним, что о заражении коронавирусом Жаира Болсонару стало известно 7 июля, при чем сообщить о своем заболевании президент Бразилии решил весьма странным и даже опасным способом: он собрался пресс-конференцию в очном формате, во время которой снял защитную маску, стоя рядом с журналистами. Инцидента вызвал негодование у Бразильской ассоциации прессы ABI – они намерены подать на главу государства в суд за то, что он подверг риску заражения журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU