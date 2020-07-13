Набиуллина: никакой деноминации в России не рассматривается

13 Июль 2020 2020-07-13T16:06:10+03:00

Председатель Центробанка отметила, что с номиналами купюр в стране все в порядке

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Председатель российского Центрального Банка Эльвира Набиуллина опровергла слухи о грядущей деноминации в стране.

- Никакой деноминации в России не рассматривается, с номиналами купюр и набором банкнот все в порядке, нет причин что-то менять. Люди всегда могут воспользоваться и наличными, и своими средствами в банках. Никаких изменений, ограничений такого рода мы не рассматриваем и не планируем, - заявила глава регулятора 13 июля на встрече в Совете Федерации.

Напомним, что слухи о возможной деноминации начались после того, как с подобной идее выступил глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Вместо нынешний денег эксперт предложил выпустить новые в соотношении 1 к 100, аргументируя это возможность снижения цен в сто раз.

Экономисты и представители Центрального Банка России слухи о деноминации в стране назвали нелепыми и безосновательными.

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ИСТОЧНИК KP.RU