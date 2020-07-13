2020-07-13T16:14:28+03:00
Общество

Третий день митингов в Хабаровске: Люди вышли к правительству края

Протест на третий день превращается скорее в место привлечения молодежи
Владимир ВОРСОБИНЮлия САЛЬНИКОВА
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В Хабаровске люди требуют вернуть губернатора из МосквыВ Хабаровске люди требуют вернуть губернатора из МосквыФото: Владимир ВОРСОБИН
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В Хабаровске третий день проходят митинги в поддержку губернатора Сергея Фургала, точнее против его задержания и этапирование в Москву. Но за эти дни изменилось не только число участников, но и формат "народного бунта".

- День третий. Все опять продолжается. Хотя казалось, как и в воскресенье, что все утихнет само собой. Нет, вечером снова появилась колонна около пяти тысяч человек,- передает с места событий обозреватель "КП" Владимир Ворсобин.

Ежевечерний городской моцион: как изменились к третьему дню протесты "За Фургала" в Хабаровске.Владимир ВОРСОБИН

"Революционеров" все меньше, да бунтовать у здания правительства они долго не стали. Пришли к зданию, где трудился Фургал, уже ближе к вечеру, постояли и разошлись.

- У правительства сейчас играют гитары,- рассказывает Владимир Ворсобин. - Я не удивлюсь, если там скоро появятся палатки. Протест тихо превращается в такой стационарный вид притяжения молодых людей. Такой клуб под открытым небом. Вот сейчас это потихонечку и кристаллизуется.

Музыканты с гитарами на протестах в поддержку Фургала в Хабаровске.Владимир ВОРСОБИН

Активизировались протестующие 13 июля только когда узнали, что в регион прибыл полпред Юрий Трутнев. Задача у него была одна - оценить эффективность работы региональных властей. Только при стабильной работе правительства можно прекратить беспорядки, которые длятся здесь уже третий день. При этом он заявил, что уважает право людей выражать свое мнение.

Протестующие в Хабаровске благодарят друг друга за участие и полицию за понимание.Владимир ВОРСОБИН

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Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин передает из охваченного несанкционированными митингами города (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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