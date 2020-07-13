2020-07-13T16:30:33+03:00
Общество

Опрос: 40 процентов россиян проведут отпуск в 2020 году дома

Среди остальных больше тех, кто едет на дачу, чем в турпоездку по стране
Юлия САЛЬНИКОВА
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Каждый четвертый россиянин останется дома в отпускКаждый четвертый россиянин останется дома в отпускФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россияне рассказали о своих планах на отпуск в 2020 году. Даты открытия границ не известны, да и многие опасаются пока куда-либо ехать из-за коронавируса, поэтому пока рассматривать можно путешествие в пределах родной страны.

- Согласно полученным результатам, четверо из десяти россиян (40%) не собираются куда-либо уезжать, а планируют остаться дома. Доля подобных ответов резко выросла по сравнению с 2019 и 2018 годами (22% и 23% соответственно),- приводит результаты опроса "Ромир" ТАСС.

Аналитики тут выявили несколько тенденций - чаще всего такой ответ давали люди старше 56 лет (47 процентов). Еще 46 процентов, которые ответили именно так считают,что они относятся к людям со средним доходом.

Оставшиеся 60 процентов опрошенных россиян все-таки планируют хоть ненадолго, но вырваться из дома в отпуск. Оказалось, не далеко - на дачу, так сказали 27 процентов опрошенных. Столько же примерно едут отдыхать к друзьям или родственникам в другой регион страны. Эти два ответа распространены среди людей в возрасте 18-34 лет.

- Отпуск в туристической поездке по России хотели бы провести 7% россиян. Чаще других этот вид отдыха выбирали респонденты с высоким доходом (12%),- сообщают исследователи.

Тurkish Airlines намерена возобновить авиасообщение с Россией 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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