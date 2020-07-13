Министр культуры разрешила открыть кинотеатры с 13 июля

13 Июль 2020 2020-07-13T16:39:13+03:00

Но только при условии, что такое разрешение есть от региональных властей

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Кинотеатры в России могут быть открыты уже с 13 июля. Соответствующий приказ подписала глава Минкультуры Ольга Любимова. В ведомстве одобряют возобновление работы кинотеатров после перерыва - учреждения закрыли во время вспышки коронавируса.

Но при этом руководство кинотеатров должно получить одобрение на региональном уровне. Губернаторы принимают решение о снятии ограничений, основываясь на ркомендациях санитарных врачей. Если позволяет эпидситуация, то такое разрешение выдают.

- Обеспечить соблюдение установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований,-сказано в приказе главы Минкультуры.

Дистанция между зрителями, если они не из одной группы (семьи) должна составлять один метр. Зрителей без маски в зал пускать не будут. Также маски и перчатки обязаны носить сотрудники учреждений. Контакты между сотрудниками кинотеатра из разных отделов ограничат. В различных зонах - на кассе, у бара, у администраторов, в туалетах должны стоять средства для дезинфекции рук.

ИСТОЧНИК KP.RU