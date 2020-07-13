Штаты «библейского пояса»: почему в США многие люди готовы принять пандемию «без борьбы»
По данным ВОЗ в США на 13 июля выявлено 62 369 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, а общее число подтвержденных случаев составило 3 225 950. Причем лидерами в стране стали южные и западные штаты, прилегающие к Мексике и Мексиканскому заливу. С чем связано такое широкое распространение инфекции в стране, kp.ru рассказал эксперт, профессор Высшей школы управления здравоохранением Университета имени Сеченова, Артем Гиль.
США очень активно развивают систему тестирования. Это приводит к высокой выявляемости COVID-19, считает эксперт.
- Но есть тут и менее очевидный фактор. Дело в том, что южные штаты страны – это штаты так называемого «библейского пояса». Люди там к пандемии относятся своеобразно и готовы принять ее так, как есть, без борьбы.
Мол, чему быть, тому не миновать. Если суждено выздороветь, то и хорошо. Нет - значит, такова судьба.
- Кроме того, среди религиозного населения южных штатов более высока прослойка людей без высшего образования,- напоминает эксперт. - А менее образованные люди традиционно более подвержены передаче инфекции, поскольку не осознают риски.
К тому же в США нет централизованной политики по вопросу коронавирусных ограничений. И каждый штат решает для себя сам, какие меры вводить и когда их снимать. И отсутствие согласованности тоже вносит свою лепту в распространение инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»