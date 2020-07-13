2020-07-13T16:45:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Штаты «библейского пояса»: почему в США многие люди готовы принять пандемию «без борьбы»

Страна вот уже несколько месяцев находятся в мировых лидерах по количеству зараженных COVID-19
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Поделиться:
Менее образованные люди традиционно более подвержены передаче инфекции.Менее образованные люди традиционно более подвержены передаче инфекции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

По данным ВОЗ в США на 13 июля выявлено 62 369 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, а общее число подтвержденных случаев составило 3 225 950. Причем лидерами в стране стали южные и западные штаты, прилегающие к Мексике и Мексиканскому заливу. С чем связано такое широкое распространение инфекции в стране, kp.ru рассказал эксперт, профессор Высшей школы управления здравоохранением Университета имени Сеченова, Артем Гиль.

США очень активно развивают систему тестирования. Это приводит к высокой выявляемости COVID-19, считает эксперт.

- Но есть тут и менее очевидный фактор. Дело в том, что южные штаты страны – это штаты так называемого «библейского пояса». Люди там к пандемии относятся своеобразно и готовы принять ее так, как есть, без борьбы.

Мол, чему быть, тому не миновать. Если суждено выздороветь, то и хорошо. Нет - значит, такова судьба.

- Кроме того, среди религиозного населения южных штатов более высока прослойка людей без высшего образования,- напоминает эксперт. - А менее образованные люди традиционно более подвержены передаче инфекции, поскольку не осознают риски.

К тому же в США нет централизованной политики по вопросу коронавирусных ограничений. И каждый штат решает для себя сам, какие меры вводить и когда их снимать. И отсутствие согласованности тоже вносит свою лепту в распространение инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Адвокат заявил, что Сафронов намерен сотрудничать со следствием
Кудрин назвал главный риск финансового рынка России
Умер Евгений Челышев - писатель и ведущий специалист по культуре Индии
Океанская пена накрыла побережье Кейптауна после шторма
В Минфине рассказали, попадет ли вторичное жилье под льготную ипотеку в 6,5 процентов
"Спасибо нашей полиции": Появилось видео третьего дня протестов в Хабаровске
Эксперт объяснил быстрое распространение коронавируса в Бразилии
Вениамин Кондратьев потребовал за месяц отработать концепцию надежного энергоснабжения региона
Штаты «библейского пояса»: почему в США многие люди готовы принять пандемию «без борьбы»
Тurkish Airlines возобновит авиасообщение в Россией с 1 августа
Министр культуры разрешила открыть кинотеатры с 13 июля
Опрос: 40 процентов россиян проведут отпуск в 2020 году дома
Третий день митингов в Хабаровске: Люди вышли к правительству края
Пресс-секретарь Сергея Фургала о митингах в Хабаровске: Люди требуют открытого судебного процесса
В Москве выпадет больше половины месячной нормы осадков за день
Набиуллина: никакой деноминации в России не рассматривается
Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене
Путин пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусом президенту Бразилии
Центробанк оценил возможности для снижения ключевой ставки
Коалы, вернувшиеся в дикую природу после пожаров в Австралии, попали на видео
Подозреваемую в убийстве Шеремета медсестру освободили из под домашнего ареста
В Родительском комитете одобрили идею предоставления нянь многодетным семьям