Вениамин Кондратьев потребовал за месяц отработать концепцию надежного энергоснабжения региона

13 Июль 2020 2020-07-13T16:49:37+03:00

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Вениамин Кондратьев на совещании потребовал обеспечить стабилизацию работы всего электросетевого комплекса региона. На разработку алгоритма действий глава региона отвел месяц.

Все потому что с наступлением жары в Краснодарском крае увеличилось количество жалоб на перебои с электричеством, растет и число аварий.

- Это, в первую очередь, зона ответственности частных сетевых организаций. В своих тарифах на электроэнергию они закладывают 20% на модернизацию и строительство сетей, а результата жители не видят, - заявил Вениамин Кондратьев. - Прокуратура и Ростехнадзор проведут проверку и дадут оценку тому, как эксплуатируются и модернизируются сети энергоснабжающими организациями - важно разобраться, что они делают для профилактики ЧП. От подобных аварий страдают не только жители края, но и экономика региона в целом. Если не будет результата - будем расторгать договоры с такими компаниями.

За последние 5 лет мощности энергосистемы края увеличились более чем на 1500 МВА. Однако растущее население региона, новые предприятия, миллионы кв. метров вводимого жилья создают дополнительные нагрузки на электросети, а значит, нужны новые решения.

Сейчас ситуацию с энергоснабжением удалось нормализовать. Но не исключено, что после краткосрочного спада жара вновь вернется в июле и августе. А значит сети должны быть готовы к нагрузке, а те, что не готовы, должны быть модернизированы. По словам Вениамина Кондратьева, необходимо пересмотреть концепцию энергоснабжения края. Он поручил министру ТЭК и ЖКХ края в течение месяца проработать этот вопрос с компаниями- поставщиками. Со своей стороны администрация края готова оказать всестороннюю поддержку.