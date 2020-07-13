2020-07-13T16:49:37+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев потребовал за месяц отработать концепцию надежного энергоснабжения региона

Или расторгнуть договоры с недобросовестными сетевыми компаниями
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вениамин Кондратьев на совещании потребовал обеспечить стабилизацию работы всего электросетевого комплекса региона. На разработку алгоритма действий глава региона отвел месяц.

Все потому что с наступлением жары в Краснодарском крае увеличилось количество жалоб на перебои с электричеством, растет и число аварий.

- Это, в первую очередь, зона ответственности частных сетевых организаций. В своих тарифах на электроэнергию они закладывают 20% на модернизацию и строительство сетей, а результата жители не видят, - заявил Вениамин Кондратьев. - Прокуратура и Ростехнадзор проведут проверку и дадут оценку тому, как эксплуатируются и модернизируются сети энергоснабжающими организациями - важно разобраться, что они делают для профилактики ЧП. От подобных аварий страдают не только жители края, но и экономика региона в целом. Если не будет результата - будем расторгать договоры с такими компаниями.

За последние 5 лет мощности энергосистемы края увеличились более чем на 1500 МВА. Однако растущее население региона, новые предприятия, миллионы кв. метров вводимого жилья создают дополнительные нагрузки на электросети, а значит, нужны новые решения.

Сейчас ситуацию с энергоснабжением удалось нормализовать. Но не исключено, что после краткосрочного спада жара вновь вернется в июле и августе. А значит сети должны быть готовы к нагрузке, а те, что не готовы, должны быть модернизированы. По словам Вениамина Кондратьева, необходимо пересмотреть концепцию энергоснабжения края. Он поручил министру ТЭК и ЖКХ края в течение месяца проработать этот вопрос с компаниями- поставщиками. Со своей стороны администрация края готова оказать всестороннюю поддержку.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Куайринг в России набирает обороты
Адвокат заявил, что Сафронов намерен сотрудничать со следствием
Кудрин назвал главный риск финансового рынка России
Умер Евгений Челышев - писатель и ведущий специалист по культуре Индии
Океанская пена накрыла побережье Кейптауна после шторма
В Минфине рассказали, попадет ли вторичное жилье под льготную ипотеку в 6,5 процентов
"Спасибо нашей полиции": Появилось видео третьего дня протестов в Хабаровске
Эксперт объяснил быстрое распространение коронавируса в Бразилии
Вениамин Кондратьев потребовал за месяц отработать концепцию надежного энергоснабжения региона
Штаты «библейского пояса»: почему в США многие люди готовы принять пандемию «без борьбы»
Тurkish Airlines возобновит авиасообщение в Россией с 1 августа
Министр культуры разрешила открыть кинотеатры с 13 июля
Опрос: 40 процентов россиян проведут отпуск в 2020 году дома
Третий день митингов в Хабаровске: Люди вышли к правительству края
Пресс-секретарь Сергея Фургала о митингах в Хабаровске: Люди требуют открытого судебного процесса
В Москве выпадет больше половины месячной нормы осадков за день
Набиуллина: никакой деноминации в России не рассматривается
Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене
Путин пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусом президенту Бразилии
Центробанк оценил возможности для снижения ключевой ставки
Коалы, вернувшиеся в дикую природу после пожаров в Австралии, попали на видео
Подозреваемую в убийстве Шеремета медсестру освободили из под домашнего ареста
В Родительском комитете одобрили идею предоставления нянь многодетным семьям