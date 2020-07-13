"Спасибо нашей полиции": Появилось видео третьего дня протестов в Хабаровске

13 Июль 2020 2020-07-13T16:54:32+03:00

Протестующие поблагодарили правоохранителей за понимание и договорились о продолжении митинга [видео]

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Третий день подряд в Хабаровске проходят митинги в поддержку главы региона Сергея Фургала, которого накануне задержали и этапировали в российскую столицу. Всем казалось, что после выходных протесты утихнут сами собой, однако вечером 13 июля, в понедельник, на улицы города снова вышли тысячи людей. Количество митингующих значительно сократилось, да и формат демонстраций изменился: как передал с места событий обозреватель "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин, теперь протесты больше похожи на стационарный вид притяжения молодых людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790239" frameborder="0"></iframe> Ежевечерний городской моцион: как изменились к третьему дню протесты "За Фургала" в Хабаровске.Владимир ВОРСОБИН

Митинги, как и в первые два дня, проходили мирно и даже весело, сотрудники правоохранительных органов Хабаровска не препятствовали «народному бунту», за что участники демонстрации от души их поблагодарили, выразив надежду, что так будет продолжаться и дальше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790242" frameborder="0"></iframe> Протестующие в Хабаровске благодарят друг друга за участие и полицию за понимание.Владимир ВОРСОБИН

У здания правительства, где работал Сергей Фургал, люди в третий день начали играть на гитарах, превращая акции протеста в молодежный клуб под открытым небом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790241" frameborder="0"></iframe> Музыканты с гитарами на протестах в поддержку Фургала в Хабаровске.Владимир ВОРСОБИН

Как ранее писал сайт kp.ru, значительно активизировали протестующие после того, как узнали, что в город приехал полномочный представитель Юрий Трутнев для оценки эффективности работы региональной власти во время отсутствия губернатора. Митинг в поддержку задержанного Сергея Фургала продолжился вечерним шествием по центру Хабаровска: участники скандировали слова поддержки губернатору с призывающими освободить чиновника плакатами «Свободу Фургалу».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790129" frameborder="0"></iframe> Митинг в поддержку Сергея Фургала продолжился вечерним шествием по центру Хабаровска.Участники митинга несли с собой плакаты с призывами освободить Фургала, а также скандировали лозунги в поддержку губернатора

После шествия протестующие хором поблагодарили друг друга и полицию за понимание и поддержку. Продолжить свою акцию местные жители договорились и завтра вечером.

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ИСТОЧНИК KP.RU