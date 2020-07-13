В Минфине рассказали, попадет ли вторичное жилье под льготную ипотеку в 6,5 процентов

13 Июль 2020 2020-07-13T17:04:17+03:00

Новую программу ипотечного кредитования ввели по инициативе президента, чтобы поддержать граждан и строительный бизнес в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса

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Стало известно, планируют ли в правительстве расширять программу льготного ипотечного кредитования под 6,5 процентов.

По этой программе, инициатором которой стал президент Владимир Путин, кредит сможет получить любой гражданин РФ. Это принципиальный момент, наличие гражданства обязательно. Регион проживания значения не имеет. Но важно, чтобы квартира, на которую берется займ, была в новостройке - ведь эта программа нужна для того, чтобы поддержать строительный рынок России.

- Программа льготной ипотеки под 6,5% закончится 1 ноября 2020 года. Сегодня самые лучшие условия для того, чтобы покупать жилье в ипотеку. Эту программу не планируется распространять на вторичное жилье, -сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, приводит его слова ТАСС.

Он назвал условия кредита, которые предложены сейчас "беспрецедентными": в регионах можно взять кредит на квартиру до 6 миллионов рублей, а в четырех крупных регионах и городах (Москве, Московской области, Петербурге и Ленинградской области) - до 12 млн рублей.

Ставка в 6,5 процентов будет действовать весь срок кредита (максимальный срок до 20 лет). При льготной ипотеке можно применять и другие виды господдержки, в том числе материнский капитал.

Президент Владимир Путин призвал правительство не упустить шанс, чтобы решить жилищный вопрос граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU