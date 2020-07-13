2020-07-13T17:35:11+03:00
Общество

Умер Евгений Челышев - писатель и ведущий специалист по культуре Индии

Евгению Челышеву было 98 лет
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Скончался Евгений Челышев.Скончался Евгений Челышев.Фото: ТАСС
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13 июля в Москве умер Евгений Челышев, знаменитый советский писатель и культуролог. Ему было 98 лет. Трагическую новость сообщили в Институте Востоковедения РАН, где он проработал более 30 лет.

Челышев родился в 1921 году в московской купеческой семье. Окончив школу, будущий ученый поступил Московский институт химического машиностроения. Однако уже на первом курсе его призвали в армию, а через год началась Великая Отечественная война. В годы войны Челышев прошел Смоленщину, Калининский и Западный фронты, Сталинград, кроме того участвовал в параде Победы 1945 года.

После этого он вплотную занялся наукой, в частности востоковедением. Долгое время работал в Институте востоковедения Академии наук СССР, заведовал отделом литератур Востока и одновременно с этим руководил профильной кафедрой в МГИМО.

За востоковедческие труды Челышев вскоре был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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