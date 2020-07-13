Кудрин назвал главный риск финансового рынка России

13 Июль 2020 2020-07-13T17:42:32+03:00

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Главным риском для российского финансового рынка в настоящее время является доминирование крупных государственных институтов. Об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая в Совфеде 13 июля.

- Стабильность работы на финансовых рынках полна рисков. Одним из факторов нашего низкого положения является доминирование крупных государственных институтов, - сказал Алексей Кудрин, отметив, что в настоящее время по устойчивости финансовой системы Россия находится на 120 месте в мире.

Глава Счетной палаты РФ также предупредил о последствиях роста государственного долга Соединенных Штатов для валют развивающихся рынков мира.

- Американский госдолг с начала этого года вырос с 108 процентов до 123. Для Штатов это не критично, но если данная тенденция продолжится, то это станет критическим для доллара и мирового рынка, - подчеркнул эксперт.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Центробанке заявили, что в государстве сейчас есть возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки. При этом глава регулятора опровергла слухи о деноминации в России.

ИСТОЧНИК KP.RU