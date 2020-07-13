2020-07-13T18:08:55+03:00
Общество

Россиян предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров к осени

До конца июля собственники обязаны погасить все задолжности по НДС
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эксперты прогнозируют, что четверть российских ТЦ могут закрыться к осениЭксперты прогнозируют, что четверть российских ТЦ могут закрыться к осениФото: Михаил ПАТЛИС
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Четверть торговых центров может разориться и закрыться к осени, если правительство не разрешит отсрочить уплату налогов за 2020. Об этом предупредила пресс-служба Российского совета торговых центров (РСТЦ).

В сообщении говорится о том, что срок моратория на взыскание задолженностей по налогам закончился 1 июля. Это значит, что до конца месяца все торговые центры должны погасить свои задолжности по НДС. Однако, как сообщает РСТЦ, у отрасли пока нет таких денег. А неуплата долгов может привести к тому, что счета ТЦ будут заблокированы, и, как следствие, магазины вынуждены будут закрыться.

По подсчетам РСТЦ, если отсрочки по налогам не будет, то торговые центры должны будут заплатить 52 млрд руб. налога на добавленную стоимость, 24 млрд руб. налога на имущество, 15 млрд руб. налога на прибыль и 4 млрд руб. единого социального налога.

- Доходов фактически нет, продажам ещё предстоит восстановиться. Отрасль не получила от государства ни субсидий, ни компенсаций недополученного арендного дохода, а рассмотрения всех предложений о поддержке отрасли неизменно завершаются отказами, - прокомментировал ситуацию управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.

Он добавил, что все приходящие от арендаторов платежи (а это примерно 10-20% от показателей предыдущего года) идут на то, чтобы поддержать объекты в рабочем состоянии: оплата коммунальных услуг, клининг и так далее.

В связи с тяжелой ситуацией собственники направили в Минфин и Минэкономразвития обращение с просьбой о поддержке отрасли. В частности, они просят выделить субсидии на на текущую деятельность, предоставить льготы и отсрочки по налогам, а также, как можно быстрее, открыть ТЦ в тех регионах, где работа непродовольственной торговли по-прежнему не разрешена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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