Евгений Юрченко ушел с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики

13 Июль 2020 2020-07-13T18:31:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Евгений Юрченко покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Заявление о его отставке было опубликовано на официальном сайте ассоциации 13 июля, в понедельник.

- Я объявляю о своей отставке с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики, тем самым запуская процесс перевыборов руководителя ВФЛА. Я благодарю всех неравнодушных к судьбе российской легкой атлетики специалистов, с которыми мне довелось работать в этот недолгий, но очень сложный период, - заявил Евгений Юрченко, особо отметив работу Президиума и Комиссии спортсменов федерации, которые столкнулись с трудностями во время долгого кризиса.

Евгений Юрченко выразил надежу, что новый президент федерации сможет продвинуться в разрешении проблем во взаимоотношениях с World Athletics и обеспечить финансовое развитие.

Напомним, что World Athletics уже в конце текущего месяца может принять решение о запрете для спортсменов из России выступать на международных соревнованиях в любом статусе из-за отказа ВФЛА выплатить штраф на пять миллионов долларов, наложенный за причастность к махинациям с документами прыгуна в высоту Данила Лысенко.

ИСТОЧНИК KP.RU