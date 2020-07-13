Абхазия назвала две даты открытия границ с Россией
Абхазия готова открыть границы для организованных групп российских туристов с 15 июля. А самостоятельных путешественников начнут принимать с 1 августа. Об этом заявил президент республики Аслан Бжания.
Однако ответа от российских властей пока не поступало. Скорее всего, вопрос об открытии границ решится на заседании оперштаба под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.
В самой Абхазии возобновление международного туризма пока также вызывает вопросы. В республике уровень заболеваемости коронавирусом на порядок меньше, чем в соседнем Краснодарском крае.
"Если границу не откроют, власти будут ругать за доведение народа до полного обнищания, если откроют, то будут ругать за неспособность бороться с заразой", — заявил абхазский политик Тенгиз Джопуа.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что с 15 июля Россия может приступить к постепенному возобновлению международных перелетов. В первую очередь, это касается стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой. По словам Голиковой, в этих государствах заболеваемость коронавирусом не должна превышать 1% в сутки, или другими словами - в течение двух недель заражаются не более 40 человек на 100 тысяч жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU