2020-07-13T19:23:04+03:00
Экономика

Миллионеры со всего мира попросили повысить налоги

По мнению богачей, это поможет справиться с последствиями пандемии
Ксения АНУФРИЕВА
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Миллионеры со всего мира попросили повысить налоги на богатствоМиллионеры со всего мира попросили повысить налоги на богатствоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Более 80 миллионеров из Соединенных Штатов, Англии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали власти государств мира повысить налоги на богатство. По их мнению, только тогда самые богатые люди смогут преодолеть последствия пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в письме, которое было опубликовано на официальном портале миллионеров Millionaires for Humanity.

- У нас есть очень много денег. Это средства, которые жизненно необходимы сейчас, которые будут необходимы еще несколько лет, пока мир пытается оправиться после пандемии и кризиса. Мы, подписавшиеся ниже миллионеры, призываем властей повысить налоги для таких богатых людей, как мы. Немедленно, существенно и надолго, - заявили они в письме.

Миллионеры напомнили, что последствия кризиса могут толкнуть еще много миллионов людей в бедность, сотни жителей разных стран могут потерять свои рабочие места. По их словам, проблемы из-за не могут быть решены с помощью благотворительности, независимо от того, насколько она щедрая, поэтому бремя по обеспечению граждан всем необходимым ложится на плечи правительства.

- Правительственные лидеры должны взять на себя ответственность за сбор необходимых нам средств и справедливое их распределение. Мы можем обеспечить адекватное финансирование систем здравоохранения, школ и безопасности за счет постоянного увеличения налогов на самых богатых людей планеты, таких как мы. Мы в огромном долгу перед людьми, работающими на передовой в этой глобальной битве, - написали миллионеры.

В общей сложности просьбу правительствам подписали 83 миллионера, среди которых наследница Уолта Диснея режиссер Эбигейл Дисней, сценарист и режиссер из Великобритании Ричард Кертис, основатель компании Ben and Jerry's Джерри Гринфилд и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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