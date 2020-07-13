Венгрия назвала новые условия для въезда россиян с 15 июля

13 Июль 2020 2020-07-13T19:45:01+03:00

Въезжающим нужно будет пройти обследование, сдать тесты и отправиться на карантин

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Посольство Венгрии озвучило новые условия для въезда на территорию страны граждан России с действующей визой с 15 июля текущего года. Из-за пандемии коронавируса и необходимости защитить здоровье своих граждан, власти Венгрии обязуют въезжающих пройти медицинское обследование на границы еще до въезда на территорию страны. Об этом сообщается 13 июля на странице посольства Венгрии в Москве в соцсети Facebook.

После прохождения обследования людей с подозрением на коронавирус в страну не пустят, а остальные должны будут пройти двухнедельный карантин. Избежать карантина можно только, если россиянин сдаст два теста на наличие инфекции, которые покажут отрицательные результаты, за 5-10 дней до поездки.

Напомним, что Россия, по решению эпидемиологических властей Венгрии, вошла в «желтый список» государств, то есть является страной с «завышенным риском коронавируса». Гражданам из стран красной зоны въезд по-прежнему запрещен.

ИСТОЧНИК KP.RU