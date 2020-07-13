13 Июль 2020 2020-07-13T19:42:01+03:00

В ООН предупредили об ухудшении ситуации с голодом в мире в 2020 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С проблемой голода в прошлом году столкнулись около 700 миллионов человек

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Примерно 700 миллионов человек на планете столкнулись с проблемой голода в прошлом году, а в 2020 году ситуация может только ухудшиться. За последние пять лет данный показатель вырос почти на 60 миллионов. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 13 июля, докладе ООН.

Наибольшее количество случаев, связанных с нехваткой еды, специалисты зафиксировали на территории Азии (381 миллион человек, страдающих от голода), а быстрее всего голод распространяется в Африке (250 миллионов). На третьем месте в печальном рейтинге стоят Латинская Америка и Карибский регион - 48 миллионов.

- Пандемия коронавирусной инфекции усиливает случаи незащищенности и несоответствия глобальных продовольственных систем. Из-за экономического кризиса в текущем году еще 132 миллиона человек могут столкнуться с голодом, - сообщается в докладе ООН.

Подобные данные в апреле текущего года представляла Всемирная продовольственная программа ООН. По их расчетам, из-за коронавируса мир может столкнуться с голодом «библейского масштаба», а количество нуждающихся в продовольствии увеличится вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU