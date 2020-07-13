2020-07-13T20:00:37+03:00
Спорт

Контракт Кирилла Капризова с клубом НХЛ "Миннесота Уайлд" рассчитан на два года

Клуб НХЛ объявил о подписании соглашения с русским хоккеистом, контракт Кирилла Капризова вступит в силу с нового сезона
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Кирилл Капризов.Кирилл Капризов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 13 июля, клуб НХЛ "Миннесота" объявил о подписании контракта с 23-летним игроком сборной России - Кириллом Капризовым. Контракт новичка будет рассчитан на два года. И Капризов сможет сыграть за свой новый клуб, начиная со следующего сезона.

В новом клубе Капризова уже прокомментировал соглашение:

- Он превзошел все ожидания в своем развитии с того момента, как был выбран на драфте в 2015 году. Кирилл - умный и динамичный нападающий, который был лидером КХЛ по голам на протяжении двух последних сезонов. Мы с нетерпением ждем его появления в нашем составе, когда начнется следующий сезон, - заявил генменеджер "Миннесоты" Билл Герин.

Напомним, что Кирилл Капризов последние два года был лучшим снайпером КХЛ в составе ЦСКА. С этой же командой он выиграл Кубок Гагарина. В его активе кроме выступлений за команду из Москвы есть еще сезоны за новокузнецкий "Металлург" и уфимский "Салават Юлаев". В начале 2018 года Капризов в составе нашей сборной виграл Олимпиаду в Пхенчхане. А весной 2019 года - бронзу чемпионата мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Контракт Кирилла Капризова с клубом НХЛ "Миннесота Уайлд" рассчитан на два года
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