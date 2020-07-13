2020-07-13T20:53:42+03:00
Наука

Рогозин ответил, почему России не нужно ни с кем соперничать по числу пусков

В интервью на радио «КП» глава «Роскосмоса» рассказал о российской пусковая программа
Александр МИЛКУСКсения АНУФРИЕВА
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Рогозин ответил, почему России не нужно ни с кем соперничать по числу пусковРогозин ответил, почему России не нужно ни с кем соперничать по числу пусковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью Радио «Комсомольская правда» объяснил, почему России не следует соперничать по числу космических запусков с другими государствами

Дмитрий Рогозин: Для освоения Луны и строительства на ней нашей базы мы создаём «лунный лифт»

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- В Советском Союзе, мне рассказывали старожилы, на Байконуре запускали до ста ракет в год. Сейчас это никому и не снилось. И никому не нужно. Нет такой необходимости. Ракета является транспортным средством, которое выводит на целевую орбиту конкретный аппарат. Если раньше запускали на орбиту спутник, который жил три года, а то и один, то пусков нужно было больше, чтобы обновлять группировку. Сейчас у спутников срок службы 15 лет. Поэтому и пусков меньше, - рассказал Дмитрий Рогозин.

Глава Роскосмоса также описал пусковую программу страны, которая состоит из четырех частей.

- Первая – это космические аппараты в интересах обороны и безопасности страны. Вторая часть – это космические аппараты, которые сам «Роскосмос» делает и своими же ракетами выводит в интересах экономики страны. Это тот же навигационный ГЛОНАСС, спутники дистанционного зондирования земли, это цифровое телевидение, это связь и многое другое, - сказал эксперт.

Третье направление – научные аппараты. Самым ярким событием прошлого года не только для российской космонавтики, для мировой был запуск космической обсерватории «Спектр-РГ», которая находится сейчас на расстоянии 1,5 млн. километров от Земли, в точке Лагранжа L2. И обеспечивает сегодня для фундаментальной космической науки обзор всего звездного неба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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